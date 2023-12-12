مصر رجعت تاني.. فريدة الشوباشي تكشف سبب بكائها عند التصويت بالانتخابات الرئاسية

كشفت الكاتبة فريدة الشوباشي، أنها قامت بالبكاء عندما ذهبت للتصويت بالانتخابات الرئاسية، معقبة: "حسيت ربنا استجاب لدعوتي أني أشوف مصر رجعت تاني".

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقائها ببرنامج مصر تنتخب مع الإعلامي خيري رمضان على شاشة المحور، أن ما كانت مصر عليه سابقا كان وضع لا يليق بها، مؤكدة على وجود اختلاف حدث بها من بعد 30 يونيو.

لا يسمى رد جميل

وأشارت "الشوباشي"، إلى أن الجديد بهذه الانتخابات هو " شعور المصريين بأن مصر الحالية بتعمل لصوتهم وآراءهم 1000 حساب"، منوهة إلى أن مشاركة المصريين بهذا العدد في الانتخابات الرئاسية لا يسمى رد جميل لكنه تكملة لمشوار بدأ منذ 30 يونيو و يستمر.