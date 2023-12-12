يعزفون أنشودة وطنية.. المصريون خالفوا التوقعات والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ستصبح تاريخية

واصل المصريون المشاركة الفعالة والقوية في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيام الاقتراع والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر، حيث يتنافس 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية يتصدرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وشهدت اللجان الانتخابية على مدار يومين إقبال مكثف ومشاركة كبيرة، حيث فرضت التحديات الكثيرة التي تحيط بالدولة المصرية اختيار المواطنين للاستقرار واستمرار مسيرة التنمية والبناء، والتي بدأت قبل 10 سنوات، فالمصريون على وعي تام بما يعيشه العالم العربي من تقلبات سياسية واقتصادية وما يحاك ضده من مخططات تحتاج للتكاتف حول قيادة سياسية حكيمة.

من جانبها واصلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي متابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليتها المركزية في اللجان الفرعية بجميع المحافظات المصرية.

وقالت إنه، لليوم الثاني على التوالي رصدت غرفة العمليات المركزية استمرار المصريين في عزف أنشودة الوطن، حيث حرص المواطنين على التوجه إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر، فيما احتشد الشباب من الجنسين والمرأة والرجال والشيوخ والمسنين في طوابير أمام أبواب اللجان الفرعية، منذ التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً - موعد غلق الصناديق وقد امتدت الطوابير في عدة لجان أمام مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات.

وتقدمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بكل الشكر والتقدير للشعب المصري الأصيل على المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية الجارية حالياً والتي بلغ حجمها حتى اليوم الثاني، على نحو ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات نحو 45% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات، الأمر الذي يعكس وعياً حقيقياً بحجم التحديات التي تواجه البلاد والاصطفاف الوطني القوي دعماً لمقدرات الوطن، مشددة: لقد أثبت المصريون مجدداً أنهم على قدر المسؤلية، مدركون لحجم المخاطر، مؤمنون بوطنهم إيمان المطمئن، داعمون له في كل المواقف.

وثمنت الحملة أيضًا الاستجابة الكبيرة من جموع المصريين وحرصهم على المشاركة في التصويت خلال اليوم الثاني من عملية الاقتراع، وفي الوقت نفسه فإنها تدعو إلى استمرار الصورة الرائعة خلال اليوم الثالث والأخير من التصويت، لاستكمال هذا المشهد المهيب الذي يعكس المظهر الحضاري العظيم الذي يصنعه المصريون بكل ما لديهم من قوة.

من جانبه وفي ضوء أعمال "ائتلاف نزاهة الدولي" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أصدر الائتلاف تقريرًا يتناول أبرز ملاحظاته خلال عملية متابعة تصويت المصريين في ثانِ أيام التصويت بالداخل منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، وهو التقرير الذي يُغطي 10 محافظات مصرية يتابعها الائتلاف ميدانيًا.

إشادة حقوقية بالانتخابات

ويضم ائتلاف نزاهة "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحطة بلحظة، فيما يخطط الائتلاف لزيارة حوالي (2400) لجنة انتخابية فرعية في نطاق 10 محافظات مصرية، من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية.

وقام متابعو الائتلاف بزيارة 1903 لجنة انتخابية فرعية حتى غلق باب اليوم الثاني من أيام التصويت، حيث رصدوا المشاهدات التالية على مدار اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية:

تفاوت ملحوظ في معدلات المشاركة، والتي ارتفعت ظُهر اليوم الثاني مقارنة بفترة الصباح، وسط انتظام عملية التصويت منذ التاسعة صباحًا وحتى نهاية يوم التصويت في التاسعة مساءً، كما يتوقع الائتلاف زيادة نسبة المشاركة لأكثر من 50%.

تجمعات كبيرة ومسيرات للمواطنين بالقرب من عدد من اللجان الانتخابية، يحملون أعلام مصر والاحزاب الداعمة للمرشحين ويحتفلون بالمشاركة في عملية التصويت، وتكرر الأمر في محافظات "الإسكندرية، بني سويف، المنيا، الغربية، الشرقية، القليوبية، القاهرة، والجيزة".

مشاركة واسعة في لجان الوافدين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتي استوعبت العاملين بالمدينة الصناعية، كما تكرر الأمر في لجان الوافدين في محافظتي القاهرة والجيزة بشكل مُلفت.

تجاوب ملحوظ من رؤساء عدد من اللجان الفرعية مع بعض الناخبين كُبار السن، لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم، مع وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف اللجان الانتخابية.

أشاد متابعو ائتلاف نزاهة الدوليين بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على أصوات المواطنين من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك من خلال توفير بطاقات انتخابية مُصممة بطريقة "برايل".

أشاد المتابعون الدوليون بوجود تعاون من جانب القضاة الذين حرصوا على التعاون معهم وتيسير عملية متابعتهم للعملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية.

لم تتلق غرفة عمليات ائتلاف نزاهة أية شكاوى أو ملاحظات من اي من المرشحين أو مندبويهم أو وكلائهم، تتعلق بسير العملية الانتخابية، في ضوء انتظام عملية التصويت بسهولة ويسر، وسط تواجد أمني مكثف لحماية الناخبين وأصواتهم والعملية الانتخابية بالكامل.

ويواصل ائتلاف نزاهة الدولي متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام المخصصة لتصويت المصريين في الداخل، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية الخاصة بالائتلاف التي تعمل على مدار 24 ساعة.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطي والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.