للفطار .. طريقة عمل عجة البيض والبطاطس

العجة من الأكلات الشعبية وألذ الأطباق التي يقبل عليها الناس صغاراً وكباراً، والتي تتكون من البيض والبطاطس ،وغيره من المواد الغذائية، وإلى جانب طعمها المميز فإنّها تمدّ الإنسان بالطاقة كما تمد الجسم بالفوائد الصحية المختلفة مثل البروتينات لبناء العضلات والعظام.

وفيما يلي خطوات عمل البطاطس والبيض.

طريقة عمل عجة البيض والبطاطس:



المقادير:

‏- 2 بطاطس مقشرة ومقطعة شرائح

‏- 8 بيض

‏- 1 بصلة مفرومة

‏- 4 فص ثوم مهروس

‏- 4 معلقة كبيرة زيت زيتون

‏- 2 معلقة كبيرة زبدة

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- 1 معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ذوبي الزبدة وأضيفي الزيت.

قلي البصل ليصبح طرياً لحوالي 10 دقائق.

أضيفي شرائح البطاطس وغطي المقلاة وقلي لحوالي 15-20 دقيقة.

في وعاء اخفقي البيض وتبليه بالملح والفلفل الأسود.

غطي المقلاة واطهي لحوالي 15 دقيقة وقلبيها لتنضج ثم قدميها.