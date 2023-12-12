مصطفى بكري: جميع التقارير الدولية والتغطية الإخبارية العالمية تؤكد على نزاهة الانتخابات

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن اليوم هو اليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية 2024 ، مشيرا إلى أن المتابعة لمجري وسير الانتخابات خلال الأيام الماضي، يتوقف أمام عدد من الملاحظات، الأولي: هو هذا الزخم الكبير الذى فاجئ كثير من المراقبين فيما يتعلق بالحضور أمام اللجان الانتخابية.

وأضاف الإعلامي مصطفي بكري، خلال تغطية تقدمها قناة “صدي البلد”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن الانتخابات الرئاسية وصلت إلى ما يقارب ال45% الذين ذهبوا إلى لجان الانتخابات.

وتابع الإعلامي مصطفي بكري، أن جميع التقارير الدولية والتغطية الإخبارية العالمية تؤكد على هذا الزخم ونزاهة الانتخابات، لافتا إلى أن الانتخابات تجري في أجواء من الديموقراطية والمشاركة والمسئولية.