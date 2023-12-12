النائبة جيهان زكي: تواجد ملحوظ للمرأة في الانتخابات الرئاسية

قالت النائبة جيهان زكي، عضو مجلس النواب، إن مصر قدمت صورة فاخرة إلى الغرب عن طريق الإنتخابات الرئاسية 2024 فى هذا الوقت الدقيق والهام الذي كنا فى أشد الحاجة إليها.

وأضافت النائبة جيهان زكي، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية تقدمها فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامي مصطفي بكري، أن المرأة كانت موجودة منذ 30 يونيو ودورها الذى لا أحد يستطيع المزايدة عليه، كمحفز لهذه العملية السياسية.

وتابعت النائبة جيهان زكي، عضو مجلس النواب: “وجود ملحوظ للمرأة ومشاركة فعالة في الانتخابات الرئاسية.. وعلى المقعد النيابي أيضا سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو عملها كسفيرة”.