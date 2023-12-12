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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هيئة الاستعلامات: جولات ميدانية للمراسلين لمتابعة الانتخابات في المحافظات

صدى البلد

أشادت الهيئة العامة للاستعلامات بالأداء المهني الذي يقوم به مراسلو وسائل الإعلام العالمية في تغطية الانتخابات الرئاسية في مصر، والذين قاموا بنشاط ميداني واسع لأداء مهمتهم لتغطية انتخابات الرئاسة المصرية، في كل محافظات الجمهورية لليوم الثالث على التوالي.


وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس "هيئة الاستعلامات"، أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع على مدار الساعة قيام المراسلين بعملهم الصحفي وتوفير كافة التسهيلات لهؤلاء المراسلين، الذين بلغ عددهم (528) مراسلاً يمثلون (110) مؤسسة إعلامية بين صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع اخبارية وقنوات تليفزيونية، وينتمون إلى (33) دولة من مختلف قارات العالم.
وأضاف رئيس "هيئة الاستعلامات" أن عمليات الرصد التي تقوم بها غرفة العمليات المركزية بالهيئة لم تتلق أية شكاوى حتى ظهر اليوم الثلاثاء 12/12/2023 بشأن أية عقبات تواجه هؤلاء المراسلين في أداء عملهم في أي لجنة من بين مئات اللجان التي قاموا بتفقدها ومتابعة سير الانتخابات بها.


وقال ضياء رشوان: إنه استجابة لطلب عدد من مراسلي وسائل الإعلام الدولية، فقد تم تنظيم جولات جماعية لأعداد من المراسلين للتجول على اللجان الانتخابية ومتابعة عملية التصويت في العديد من المدن والمحافظات.


حيث تم أول أمس الأحد تنظيم جولة إلى محافظة شمال سيناء شملت لجان التصويت في مدن: العريش – رفح – بئر العبد – الشيخ زويد، وضمت هذه الجولة (24) مراسلاً يمثلون (17) مؤسسة إعلامية أمريكية وأوروبية وروسية وصينية وعربية ويابانية وأفريقية إضافة إلى مؤسسة إعلامية من بنجلاديش.


كما تم تنظيم جولة أمس الاثنين للجان التصويت بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، شارك فيها (15) مراسلاً يمثلون (13) مؤسسة إعلامية من كل من الولايات المتحدة وكوبا وبريطانيا وروسيا والصين واليابان والعراق وتونس والأردن وليبيا.


كما تم تنظيم زيارة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، لعدد 17 من المُراسلين الأجانب المُقيمين في مصر والزائرين الحاصلين على تصاريح لمُتابعة العملية الانتخابية، يُمثلون 14 مؤسسة إعلامية أجنبية، وذلك إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، لتفقد مجريات العملية الانتخابية والتعرف على العمل داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم مُشاهدة اللجان الانتخابية والتواصل مع رؤسائها على مستوى الجمهورية، كما التقى ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية خلال الزيارة مع المستشار/ أحمد البنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام بتقديم عرض حول الهيئة الوطنية للانتخابات وتشكيلها وعملها، مع بيان التجهيزات التي تم القيام بها خلال مرحلة الاستعدادات لعقد الانتخابات الرئاسية 2024، إضافة إلى ما تم عقده من بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية، كما قام بتلقي عدد من الأسئلة من مُمثلي وسائل الإعلام الدولية والرد عليها.
من جانبهم أشاد المراسلون بهذه التسهيلات التي تمكنهم من أداء دورهم الصحفي والإعلامي على أوسع نطاق جغرافي ممكن.

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