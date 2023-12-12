ياسين بونو على رأس قائمة المرشحين لأحسن حارس مرمى في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، المرشحين النهائيين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

وشهدت القائمة النهائية، وجود الثلاثي: تيبو كورتوا ريال مدريد - ياسين بونو الهلال السعودي- إيدرسون مانشستر سيتي.

وتركز الجائزة على الحراس الأكثر تميزا خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 يناير 2024.

وكان الفيفا أعلن 5 مرشحين في البداية لجائزة أفضل حارس مرمى، ثم تم اختيار القائمة الثلاثية النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من: مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفيي كرة القدم، والمشجعين الذين صوتوا على موقع الفيفا الرسمي.

وعلى صعيد السيدات تم ترشيح الثلاثي ماكينزي آرنولد (وست هام يونايتد) وكاتالينا كول (برشلونة) وماري إيربس (مانشستر يونايتد)، لجائزة أفضل حارسة في العالم.