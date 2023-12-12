عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسين بونو على رأس قائمة المرشحين لأحسن حارس مرمى في العالم

ياسين بونو
ياسين بونو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، المرشحين النهائيين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

وشهدت القائمة النهائية، وجود الثلاثي: تيبو كورتوا ريال مدريد - ياسين بونو الهلال السعودي- إيدرسون مانشستر سيتي.

وتركز الجائزة على الحراس الأكثر تميزا  خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 يناير 2024.

وكان الفيفا أعلن 5 مرشحين في البداية لجائزة أفضل حارس مرمى، ثم تم اختيار القائمة الثلاثية النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من: مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفيي كرة القدم، والمشجعين الذين صوتوا على موقع الفيفا الرسمي.

وعلى صعيد السيدات تم ترشيح الثلاثي ماكينزي آرنولد (وست هام يونايتد) وكاتالينا كول (برشلونة) وماري إيربس (مانشستر يونايتد)، لجائزة أفضل حارسة في العالم.

 

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جائزة أفضل حارس مرمى في العالم أفضل حارس مرمى في العالم حارس مرمى ياسين بونو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الهيئة الوطنية: لا يوجد مد ليوم رابع والتصويت مستمر حتى آخر ناخب

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

موضوعات متعلقة

كأس العالم للأندية| شوقي ينهي الإجراءات الطبية لبعثة الأهلي مع مسئولي «فيفا»

شاهد| اللقطات الأولي لمران الاهلي في جدة استعدادا لـ كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية| مرتجي: لدينا إصرار على تقديم بطولة مميزة.. وشكر خاص للأشقاء في السعودية

كأس العالم للأندية| الأهلي يتسلم الزي الخاص بالبطولة

كأس العالم للأندية|الأهلي يتحرك لخوض مرانه الأول في جدة.. شاهد

مبابي يصدم ريال مدريد بشرط تعجيزي قبل الانتقال إلى صفوفه

قرعة سهلة لريال مدريد وبرشلونة في كأس املك إسبانيا

الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادا لكأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

رئيس غرفة الانتخابات بالإسكندرية: المكفوفون يدلون بأصواتهم بحرية بطريقة برايل

أمطار خفيفة بالمرج والناخبون يحتمون في علم مصر.. فيديو

تجنب حرب عالمية ثالثة.. ترامب يعلق على اللقاء المرتقب بين بايدن وزيلينسكي

طوابير من الشباب بالشيخ زايد للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

عضو بالشيوخ: التحديات الكبرى دفعت الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة

توافد أعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بكفر طهرمس.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

فيديو

كأس العالم للأندية..ماذا قال حسين الشحات ومجدي أفشة عن مشاركة الأهلي ؟ «فيديوجراف»

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ