بطولة شيرين رضا وليلى علوي.. طرح بوستر فيلم "مقسوم"| تفاصيل

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “مقسوم” البوستر الرسمي منذ قليل، وظهرت عليه بطلاته أبرزهم شيرين رضا وليلى علوي.

فيلم مقسوم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر مختار يونس، ومن المقرر طرحه في السينمات قريبا، بعد حوالي 3 أشهر من انطلاق تصويره.

ونشرت شيرين رضا بوستر فيلمها الجديد عبر انستجرام، وعلقت عليه قائلة:" لو رِتم الدنيا تقيل 🎵

يبقى تعلّي المقسوم 🎵".

وبدأت ليلى علوي، تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "مقسوم" في سبتمبر الماضي، بعد فترة من التحضيرات، وهو من إنتاج blue print وسينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية.

قالت الفنانة شيرين رضا إنها مشغولة حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" الذي سيعرض خلال عام 2024، ومازال قرار عرضه في رمضان أو off seasom لم يحدد بشكل نهائي.

وأوضحت شيرين رضا، أنها لن تشارك في دراما رمضان 2024، لأنها لا تفضل أجواء التصوير خلال الشهر، وذلك بعد الأخبار المنتشرة عن مشاركتها مع ريهام حجاج.

وأشارت شيرين رضا في تصريحات لبرنامج et بالعربي، إلى أن أزمة العمل في رمضان، أن التمثيل لم يأخذ حقه، ويتم الانتهاء من التصوير سريعا حتى يتم اللحاق بمواعيد العرض.



