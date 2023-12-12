علوم حلوان تعلن مواعيد امتحانات منتصف العام لجميع الفرق الدراسية

يتساءل الكثير من الطلاب في الوقت الحالي، عن جداول امتحانات الترم الأول 2023-2024 بكلية العلوم جامعة حلوان حتى يقومون بمراجعة المقررات الدراسية بكل جدٍ واجتهاد دون قلق أو توتر، لكي يحصلوا على تقديرات مرتفعة.

امتحانات الترم الأول بعلوم حلوان

ولذلك حرص "صدى البلد" على رصد جداول امتحانات الترم الأول 2023-2024 لـ طلاب علوم حلوان في السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أعلنت كلية العلوم بـ جامعة حلوان، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لجميع الطلاب حتى يكونوا على علم بها، ومن المقرر أن تعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وكانت قد شاركت جامعة حلوان في بطولة الريشة الطائرة للجامعات المصرية التي أقيمت بالجامعة الأمريكية ضمن بطولات الدورة الـ51 "دورة الشهيد الرفاعي".

وجاءت المشاركة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحصلت الجامعة على:

المركز الثالث - فرق طلبة:( عبدالرحمن يوسف محمد، سيف الدين زكي درويش، محمد أشرف أحمد)

المركز الثالث - فرق طالبات: ( يارا أحمد فؤاد، سهيلة علي عبدالمجيد، أميرة حسام الدين حسن)

المركز الثالث - زوجي طالبات:( يارا أحمد فؤاد، سهيلة علي عبدالمجيد)

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بما حققه فريق الجامعة من إنجازات في هذه البطولة، مؤكدًا على أهمية دعم ممارسة الأنشطة الرياضية وصقل المواهب، وحرص الجامعة الدائم على تشجيع الطالبات على ممارسة مختلف الرياضات.

وجاءت المشاركة المشرفة للجامعة تحت إشراف كل من: هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.