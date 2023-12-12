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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجميع الفرق الدراسية.. آداب الزقازيق تعلن جداول امتحانات الترم الأول 2023-2024

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

يتساءل الكثير من طلاب كلية الآداب بـ جامعة الزقازيق، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى يكونوا على علم بها، وذلك لمراجعة المقررات الدراسية بكل جدٍ واجتهاد دون قلق أو توتر، لكي يحصلوا على تقديرات مرتفعة.

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لطلاب الجامعات.. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

ولذلك حرص “صدى البلد”، على رصد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لـ طلاب كلية الأداب جامعة الزقازيق.

جدول امتحانات الترم الأول

وأعلنت كلية الآداب بـ جامعة الزقازيق، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لجميع الفرق الدراسية، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تعقد داخل القاعات الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

موعد امتحانات الترم الأول

وأوضحت كلية الآداب بـ جامعة الزقازيق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن امتحانات الفرقة الأول للفصل الدراسي الأول سوف تبدأ يوم الأربعاء 20 ديسمبر الجاري 2023، لافتة إلى أنه يمنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات.

قائمة المحظورات بامتحانات الفصل الدراسى الأول

وتأتي قائمة المحظورات بامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 كالتالي:

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.

- سماعات البلوتوث و كل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .

- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .

- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .

- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .

- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .

وستبدأ امتحانات نصف العام 2024 للجامعات وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، للكليات والمعاهد، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وستنتهي امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023- 2024 في الجامعات تنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وبعدها ستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، من السبت 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث ستنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

جداول امتحانات الترم الأول لـ طلاب أداب الزقازيق2
جداول امتحانات الترم الأول لـ طلاب أداب الزقازيق2
جداول امتحانات الترم الأول لـ طلاب أداب الزقازيق1
جداول امتحانات الترم الأول لـ طلاب أداب الزقازيق1
جداول امتحانات الترم الأول لـ طلاب أداب الزقازيق
جداول امتحانات الترم الأول لـ طلاب أداب الزقازيق
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