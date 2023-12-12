عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الجامعات.. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

يتساءل الكثير من طلاب الجامعات المصرية في الوقت الحالي، عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 حتى يكونوا على علم به، وحتي لا يشعروا بالقلق والخوف دائمًا من الدراسة يريدون معرفة الموعد حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

txt

الأطفال يتوافدون مع أمهاتهم على صناديق الاقتراع بالشروق.. وأعضاء اللجنة يحتفون بهم

txt

لليوم الثالث على التوالي.. إقبال كثيف بلجان المغتربين بمدينة العبور

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

ولذلك حرص “صدى البلد”، علي رصد موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 لـ طلاب الجامعات المصرية، والذي جاء كالتالي:

من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 اعتبارًا من يوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتبدأ امتحانات نصف العام 2024 للجامعات وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، للكليات والمعاهد، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023- 2024 في الجامعات تنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وبعدها تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، من السبت 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث ستنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأسرة الطالب يحيى عبدالناصر محمد "العبقري" والمُقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بمحافظة دمياط، بعد أن وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجُمهُورية بالتحاقه للدراسة بكلية العلوم بإحدى الجامعات، نظرًا لنبوغه العلمي .

حضر اللقاء الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمام رئيس الجمهورية برعاية المُتفوقين والمُوهوبين والنوابغ، مشيرًا إلى أهمية وضع المعايير ورؤية واضحة واستراتيجيات وتشريعات لاكتشاف هؤلاء الطلاب وصقل مهاراتهم وخبراتهم وتوجيه برامج دراسية ومهارات رقمية تساعد على تطوير مواهبهم.

كما طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسرة الطالب بأنه تمت الموافقة على التحاق الطالب "العبقري" بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بعد اجتياز اختبار مكافئ للشهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات قامت بإنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين، حيث تختص هذه المراكز بالتعاون مع إدارات الكليات والمعاهد بالجامعات، باكتشاف المواهب والنوابغ في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، وتنمية وعى المجتمع بأهمية الموهبة والنُّبوغ والإبداع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ.

طلاب الجامعات موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 الفصل الدراسي الثاني 2024 الفصل الدراسي الثاني الجامعات المصرية طلاب الجامعات المصرية موعد بدء الترم الثاني الترم الثاني 2024 بدء الترم الثاني 2024 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الهيئة الوطنية: لا يوجد مد ليوم رابع والتصويت مستمر حتى آخر ناخب

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

موضوعات متعلقة

يد واحدة نسيج واحد.. وحدة وطنية في لجنة قصر الدوبارة بقصر النيل

توافد أهالي عين شمس على اللجان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

لطلاب الجامعات.. إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحانات بالفصل الدراسي الأول 2024

التقديم مفتوح الآن| وظائف جديدة للعمل بالنمسا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تجنب حرب عالمية ثالثة.. ترامب يعلق على اللقاء المرتقب بين بايدن وزيلينسكي

طوابير من الشباب بالشيخ زايد للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

عضو بالشيوخ: التحديات الكبرى دفعت الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة

توافد أعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بكفر طهرمس.. صور

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن تفشي الأوبئة في غزة

إسرائيل تعلن عن أول إجراء للرد على تهديدات الحوثيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

فيديو

كأس العالم للأندية..ماذا قال حسين الشحات ومجدي أفشة عن مشاركة الأهلي ؟ «فيديوجراف»

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ