ناصر اللحام: تصريحات بايدن وخلافه مع نتنياهو استثنائية.. وتأثيرها خطير على إسرائيل

أكد الدكتور ناصر اللحام، الصحفي الفلسطيني ومدير مكتب شبكة الميادين في فلسطين من بيت لحم، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والخلاف مع نتنياهو خطيرة وتشكل استدارة للجبهة الداخلية الإسرائيلية وتأثيرها على الإسرائيليين قوي، كما أن عناوين الصحافة العبرية تصفها بالاستثنائية وغير مسبوقة، وهي ضوء أخضر لغير الإسرائيليين بأنه الآن التصويت تجاه نتنياهو.

زيادة عدد الضحايا في حرب غزة

وأوضح خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه قيل في الصحافة العبرية أن بايدن أبلغ نتنياهو بأنه أخر مرة يأخذ فيها "فيتو" لصالح إسرائيل وأنه لن يفعلها مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا يعتبر نقطة تحول في مسيرة الحرب المجنونة، منوهًا بأن الدوافع الداخلية الأمريكية واستطلاعات الرأي هي من غير الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وأشار إلى أن الكثير من أعضاء الحزب الديمقراطي تحدثوا لبايدن أنه بهذه الممارسات هو ينتحر، موضحًا أن أيضًا زيادة عدد الضحايا في حرب غزة وفشل إسرائيل في تحقيق الأهداف وتصريحات نتنياهو بالاستعداد لحربه ضد السلطة الفلسطينية.

