عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناصر اللحام: تصريحات بايدن وخلافه مع نتنياهو استثنائية.. وتأثيرها خطير على إسرائيل

جو بايدن
جو بايدن

أكد الدكتور ناصر اللحام، الصحفي الفلسطيني ومدير مكتب شبكة الميادين في فلسطين من بيت لحم، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والخلاف مع نتنياهو خطيرة وتشكل استدارة للجبهة الداخلية الإسرائيلية وتأثيرها على الإسرائيليين قوي، كما أن عناوين الصحافة العبرية تصفها بالاستثنائية وغير مسبوقة، وهي ضوء أخضر لغير الإسرائيليين بأنه الآن التصويت تجاه نتنياهو.

زيادة عدد الضحايا في حرب غزة 

 

وأوضح خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه قيل في الصحافة العبرية أن بايدن أبلغ نتنياهو بأنه أخر مرة يأخذ فيها "فيتو" لصالح إسرائيل وأنه لن يفعلها مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا يعتبر نقطة تحول في مسيرة الحرب المجنونة، منوهًا بأن الدوافع الداخلية الأمريكية واستطلاعات الرأي هي من غير الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وأشار إلى أن الكثير من أعضاء الحزب الديمقراطي تحدثوا لبايدن أنه بهذه الممارسات هو ينتحر، موضحًا أن أيضًا زيادة عدد الضحايا في حرب غزة وفشل إسرائيل في تحقيق الأهداف وتصريحات نتنياهو بالاستعداد لحربه ضد السلطة الفلسطينية.
 

بايدن نتنياهو الصحافة العبرية الداخلية الإسرائيلية السلطة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

ترشيحاتنا

بايدن لإسرائيل: لا ترتكبوا أخطاءنا في أفغانستان

إسرائيل تعلن شرطين لوقف إطلاق النار في غزة

محمد أبو العينين: برلمان البحر المتوسط لديه علاقات قوية بالمنظمات العالمية

وزير الدفاع الأمريكي يزور البحرين وقطر وإسرائيل الأسبوع المقبل

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

تنسيقية الأحزاب عن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية: كنتم قد المسئولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان ذهبي لامع.. ستيفاني عطالله تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ