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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا اختراع واحدة

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة.

وأوضح بايدن، أنه “يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم لكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي”.

وأضاف: “لا ترتكبوا أخطاء ارتكبناها في 11 سبتمبر فلم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة كاحتلال أفغانستان”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

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وأضاف بايدن، أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وزعم الرئيس الأمريكي، أن “سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا”.

إسرائيل الرئيس الأمريكي بايدن

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