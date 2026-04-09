تخريج الدفعة الثالثة من طلبة جامعة مركز الثقافة السنية بالهند من أكاديمية الأزهر للتدريب الدولي

احتفلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى بتخريج الدفعة الثالثة من طلبة جامعة مركز الثقافة السنية بالهند، وذلك بعد إتمامهم دورة تدريبية مكثفة استمرت لمدة شهرين في رحاب الأزهر الشريف بالقاهرة.

وجاءت هذه الدورة ضمن برامج التأهيل العلمي والدعوي التي تهدف إلى إعداد أئمة ودعاة يمتلكون أدوات العلم الشرعي والرؤية المعاصرة، حيث تلقى المشاركون دروسًا متخصصة في مجالات العقيدة، والفقه، والتصوف، والأحوال الشخصية، والقضايا الأسرية، إلى جانب مهارات الدعوة في العصر الحديث، والتواصل الحضاري، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

وقد أُقيم حفل التخرج بحضور نخبة من العلماء والأساتذة والمفتين، وبقيادة الدكتور حسن الصغير، الذي أشرف على البرنامج التدريبي، إلى جانب عدد من كبار المتخصصين في مختلف العلوم الشرعية والفكرية. وأشاد الحضور بالمستوى العلمي المتميز للطلبة، وبحرصهم على الاستفادة من هذه التجربة العلمية الرائدة.

كما قام الطلبة خلال الدورة بإعداد بحوث علمية تناولت موضوعات متعددة تخدم واقع الأمة الإسلامية، وتُسهم في تعزيز الخطاب الديني الوسطي المعتدل، بما يتناسب مع متطلبات العصر.

من جهتهم، عبّر الطلبة عن شكرهم العميق لإدارة الأكاديمية، ولمنسق الدورة الدكتور حسان الشريف، وكافة القائمين على هذا البرنامج، مثمنين الجهود المبذولة في سبيل تطوير قدراتهم العلمية والدعوية.

وفي السياق ذاته، تقدّم مؤسس جامعة مركز، فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية بخالص الشكر والتقدير لإدارة الأزهر الشريف وأكاديمية التدريب، مشيدًا بالتعاون العلمي المثمر الذي يعكس عمق العلاقات بين المؤسسات العلمية في الهند ومصر، ويؤكد أهمية التكامل في خدمة العلم الشرعي ونشر قيم الاعتدال.

ويُتوقع أن يسهم خريجو هذه الدفعة في تعزيز العمل الدعوي والتعليمي في مجتمعاتهم، حاملين رسالة العلم والوسطية، ومؤهلين لمواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية بروح علمية رصينة.