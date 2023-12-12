عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال في القدس

فلسطين
فلسطين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ثمانية دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، بحجة بناء القطار الهوائي.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إن بناء القطار الهوائي "يشوه الهوية الثقافية والحضارية بالبلدة القديمة في القدس، ويغير معالمها بما يخدم اطماع الاحتلال في تهويدها وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي والثقافي."

واعتبرت الوزارة هذا القرار، "انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو ذات الصلة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت أن "جميع إجراءات الاحتلال ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها باطلة وغير شرعية ولن تنشأ حقا للاحتلال فيها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين."

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي واليونسكو والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتنفيذ القرارات الأممية ذات العلاقة، ووقف إجراءات سلطات الاحتلال احادية الجانب غير القانونية.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي بلدة سلوان القدس الشرقية بناء القطار الهوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

ترشيحاتنا

بايدن لإسرائيل: لا ترتكبوا أخطاءنا في أفغانستان

إسرائيل تعلن شرطين لوقف إطلاق النار في غزة

محمد أبو العينين: برلمان البحر المتوسط لديه علاقات قوية بالمنظمات العالمية

وزير الدفاع الأمريكي يزور البحرين وقطر وإسرائيل الأسبوع المقبل

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

تنسيقية الأحزاب عن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية: كنتم قد المسئولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان ذهبي لامع.. ستيفاني عطالله تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

سعر صادم لعباءة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ