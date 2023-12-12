الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال في القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ثمانية دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، بحجة بناء القطار الهوائي.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إن بناء القطار الهوائي "يشوه الهوية الثقافية والحضارية بالبلدة القديمة في القدس، ويغير معالمها بما يخدم اطماع الاحتلال في تهويدها وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي والثقافي."

واعتبرت الوزارة هذا القرار، "انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو ذات الصلة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت أن "جميع إجراءات الاحتلال ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها باطلة وغير شرعية ولن تنشأ حقا للاحتلال فيها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين."

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي واليونسكو والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتنفيذ القرارات الأممية ذات العلاقة، ووقف إجراءات سلطات الاحتلال احادية الجانب غير القانونية.