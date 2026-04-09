إجراء اختبارات دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8

عقدت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور جمال محمد علي، اختبارات دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A8، على ملاعب مشروع مركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت اختبارات اليوم، إقامة الامتحانات العملية، حيث تم تكليف كل مدرب بتنفيذ جانب فني محدد، سواء خططياً أو بدنياً أو تطبيق طريقة لعب معينة، إلى جانب خوض اختبار تحليل الفيديو لمواقف فنية من مباريات عالمية.

وتشكلت لجنة الاختبارات، برئاسة جمال محمد علي، وعضوية كل من: عبدالمنعم شطة وفتحى نصير، وإيهاب الجندي، منسق عام الدورات.

ومن المقرر أن تستكمل الاختبارات النظرية غدًا، بالإضافة إلى تقييم المشروعات المقدمة من المدربين.