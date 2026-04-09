وفد المعاهد الأزهرية بغزة يزور منظمة علماء بلا حدود بمواصي خان يونس

زار وفد من إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين برئاسة الدكتور علي رشيد النجار عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، منظمة علماء بلاحدود في مقرها بمواصي خانيونس.

وضم الوفد الأزهري كلاً من: رفيق أبو جراد (مدير الشؤون الإدارية)، و محمد الزق (مدير معهد الأزهر بغزة)، و عبدالله الهباش (مسؤول دائرة العلاقات العامة والإعلام).

وكان في استقبال الوفد الدكتور حمزة أبو دقة، رئيس الهيئة التمثيلية للمنظمة بفلسطين، والدكتورة مريم أبو صلاح، منسقة التعاون الدولي، و محمد شبير مسؤول الدعم اللوجستي للتعليم ونخبة من كوادر المنظمة.

ورحب الدكتور أبودقة بوفد المعاهد الأزهرية مشيرا إلى اعتزازه بما تقدمه إدارة المعاهد الأزهرية من خدمات متميزة لطلبتها في ظل الظروف والتحديات الكبيرة التي نعيشها في قطاع غزة ، مثمنا ما تبذله المعاهد من جهود استثنائية في سبيل إعادة التعليم الوجاهي والتعافي من أثار الحرب المدمرة.

وأطلع الدكتور أبودقة الوفد في جولة ميدانية داخل المدينة الجامعية على ما تم انجازه من قاعات تعليمية وما توفره المدينة من خدمات ضرورية وهامة لطلبة العلم على المستوى الجامعي حيث قاعات التدريب المجهزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، والمساحات الخارجية الملائمة للدراسة، وكذلك قاعات المحاضرات الجامعية.

كما زار الطرفان مدرسة «علماء بلا حدود» التابعة للمنظمة والكائنة بجوار المدينة الجامعية؛ حيث هنّأ النجار الطالبات بعودتهن إلى مقاعد الدراسة الوجاهية، مبدياً سعادته بعودة التعليم الوجاهي في بعض المدارس ونقاط التعليم التي اعتبرها بداية التعافي من حرب الإبادة التي تعرض لها التعليم في قطاع غزة.

وأشاد بحجم الإنجاز الذي تجاوز التوقعات؛ حيث استطاعت منظمة "علماء بلا حدود" تحويل التحديات المستحيلة إلى واقعٍ ملموس، مشيدةً بصرحٍ يضم قاعات تعليمية جامعية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لمواكبة التعليم الجامعي الحديث ، لتوفير بيئة دراسية متكاملة تشمل مساحات خارجية ومرافق حيوية تخدم آلاف الطلبة في قلب مناطق النزوح.

كما أعرب عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز المشرف، واصفاً المدينة الجامعية بأنها "ثمرة إدارة حكيمة وإخلاص كبير"، مقدماً شكره العميق للمنظمة وعلى رأسها الدكتور حمزة أبو دقة، على هذا العمل الذي يُعد "فخراً وطنياً" بامتياز، كما وجه التحية للدكتور جياب الطويل، رئيس منظمة علماء بلا حدود، مثمناً دوره القيادي في توجيه هذه الجهود الجبارة

وقال النجار :"إن ما حققته منظمة علماء بلا حدود في هذه المدينة الجامعية والمدارس هو تجسيد حقيقي للإتقان والريادة، ونحن في المعاهد الأزهرية نتشرف بفتح آفاق التعاون الاستراتيجي مع هذا الصرح العظيم لخدمة العلم وأهله."