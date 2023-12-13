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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ قانون دستوري: 3 خطوات للانتخاب.. التصويت والفرز وإعلان النتيجة

صدى البلد

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن العملية الانتخابية وقاعدة بيانات الناخبين تعد إجراءات تمهيدية وتحضيرية أما الانتخاب بالمعنى الفني الدقيق يعني 3 خطوات، أولها التصويت أو الاقتراع، ثمَّ الفرز، وآخرها إعلان النتيجة، وبالفعل صُوِّت للمصريين في الخارج والفرز أما إعلان النتيجة سيتم بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل.

وأضاف «خضر»، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»، أنَّ العملية الانتخابية في الداخل تمت اليوم وانتهت مرحلة التصويت، وجاري مرحلة الفرز، موضحاً: «كل لجنة فرعية تُعلم اللجان العامة التابعة لها بالحصر وأعداد الأصوات، وكل لجنة عامة تقوم بدورها ومراجعة هذا الحصر العددي وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، وتعمل حصراً وجمعاً للأصوات».

الفرز الحالي للأصوات عددي

وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن الفرز الحالي للأصوات عددي، ويتم من كل اللجان الفرعية التابعة لكل لجنة عامة، لافتا إلى إمكانية تظلم المرشحين من قرارات اللجان العامة في كل المسائل المتعلقة بعملية التصويت أو صحة أو بطلان أي ناخب صوت، واللجان العامة تصدر قرارها في التظلم خلال 24 ساعة.

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