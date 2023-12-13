توقيت مناسب.. كاتب صحفي: المصريون حققوا أرقاما قياسية في الاستحقاقات الانتخابية

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن الانتخابات الرئاسية جاءت في توقيت مناسب، “ كأن الأقدار أهدتنا هذه الانتخابات للإعلان عن انفسنا للعالم”، مؤكدا أن الشعب المصري لديه إرادة قوية داعمة لبناء قرار سياسي في توقيت بالغ الأهمية، وما شهدناه الأيام السابقة هو معدن المصريين الذي يظهر دائما وقت الشدائد.

وأضاف "رائف"، خلال مداخلته على شاشة إكسترا نيوز، أنه يعتقد أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو الأهم خلال العقد الماضي وخاصة لأنه يشهد إقبالا غير مسبوق في الحضور و نسب المشاركة، موضحا أنه من المتوقع أن تكون نسب المشاركة بهذه الانتخابات أعلى من انتخابات 2018، المصريون حققوا أرقام قياسية جديدة في الاستحقاقات الانتخابية.

الرابح الحقيقي هو الوطن

ولفت "رائف"، إلى أن الأحزاب حظت بفرصة تعتبر نقطة انطلاقة جديدة، و الرابح الحقيقي هو الوطن، منوها إلى أن الحملات الانتخابية الأربعة كانت تركز على حث المواطنين على المشاركة لتعزيز العملية الانتخابية بأكبر قدر ممكن من الجهود.

