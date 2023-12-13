بقذائف الهاون.. سرايا القدس تعلن استهداف مجموعة من القوات الإسرائيلية في خان يونس

أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت التحشدات العسكرية وجنود للاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وذلك في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس.

وفي وقت سابق، قال أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، إن المقاومة لن تستسلم ولن ترفع الراية البيضاء مهما طالت المعركة، مؤكدا ثبات المقاتلين في كافة محاور القتال وتدمير عشرات الآليات.

وأضاف أبو حمزة: “مجاهدونا اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر وقتلوا عشرات وأصابوا مئات من جنوده.. ونحن مستمرون بقصف المدن الصهيونية بالصواريخ والحشود العسكرية بقذائف الهاون”.

وأوضح أن “قصف المدنيين هو حال الجبناء العجزة حينما يتجرعون الهزيمة على أيدي الثابتين في أرضهم”.

وتابع: “نعلن وبكل وضوح أن المعركة اليوم ليست معركة القضاء على المقاومة أو استعادة الأسرى بل تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني ومقاومته”.