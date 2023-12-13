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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الريادة: الرسالة الأولى في الانتخابات الرئاسية بدأت من المصريين بالخارج

صدى البلد

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة   اعتزازه الداعم بمصريته وزاد فخره وانتمائه لهذا الوطن خلال الملحمة الوطنية التي شهدها بالأيام الانتخابية الثلاثة السابقة، معقبا: "ما شهدته الأيام الثلاثة السابقة عبارة عن ملحمة وطنية شاركت فيها كل فئات الشعب".

 

وأضاف "حسنين"، خلال مداخلة هاتفية بشاشة إكسترا نيوز، أن بداية المشهد الانتخابي كانت من تصويت المصريين بالخارج من خلال 121 دولة و نزول المصريين للإدلاء بأصواتهم برغم درجات الحرارة التي وصلت في بعض البلاد إلى تحت الصفر، و بعد المسافة، قائلا: "الرسالة الأولى بدأت من المصريين في الخارج".

وأشار رئيس حزب الريادة، إلى دور الشباب الذي يعتبر ظاهرة جديدة بهذه الانتخابات الرئاسية، موضحا أن المواطن المصري أرسل رسالة للعالم بأنه يمارس حقه الدستوري، و يعلن اصطفافه خلف الوطن بهذه الفترة العصيبة التي يمر بها.

توقعته اليوم الأول

ولفت، إلى أنه كان يتابع يوميا سير العملية الانتخابية من خلال مروره على بعض اللجان أو غرفة العمليات، معلقا: "كانت مفاجأة بالنسبالي بالأمس لدرجة أني توقعت أنه اليوم الأول و ليس الأخير من كثرة الحشود امام اللجان منذ الساعة الأولى في الصباح الباكر".

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