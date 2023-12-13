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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مختار غباشي: العملية الانتخابية شملت كافة التسهيلات ولم تشهد أي قيود|فيديو

مختار غباشي
مختار غباشي

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية إن الانتخابات الرئاسية تتم في ظرف زمني مهم للغاية على مستوى الداخل والخارج، لافتًا إلى أن مايحدث في غزة من صراعات واضطرابات كان محفزًا كبيرًا للشعب للمشاركة فيها، بجانب الاهتمام الداخلي أيضًا بالانتخابات الرئاسية.
 

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وأضاف “غباشي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الزخم التي شهدته هذه الانتخابات ربما يجعل نسبة المشاركة فيها تعلو عن نسبة المشاركة في انتخابات 2018.

وتابع  الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية أن هذه الانتخابات شهدت إقبالًا كبيرًا عن الانتخابات السابقة، والذي ظهر منذ بداية فتح باب التصويت، لافتًا أن العملية الانتخابية شملت كافة التسهيلات ولم يكن بها أية قيود.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية التصويت العملية الانتخابية صدى البلد

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