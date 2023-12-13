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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حركة فتح: الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الغطاء السياسي لمواصلة جرائمها في غزة

صدى البلد

أكد حسين حمايل، المتحدث باسم  حركة فتح، أن الوضع الكارثي في قطاع غزة و بحاجة إلى قرارات على مستوى التصعيد الجاري.  

وأضاف متحدث حركة فتح، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الجـرائم ويقصف المدنيين والأطفال والمستشفيات في قطاع غزة.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم جيش الاحتلال بالقذائف خلال الحرب في قطاع غزة، معقبا: “الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الغطاء السياسي لمواصلة ارتكاب جرائمها في غزة”.

نثمن موقف القيادة المصرية


وتابع، “نثمن موقف القيادة المصرية والرئيس المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين”.

متحدث حركة الفتح قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي الولايات المتحدة غزة فلسطين

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