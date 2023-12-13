جيش الاحتلال يشن أكثر من 250 هجوما على غزة في 24 ساعة.. فيديو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ أكثر من 250 ضربة في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، مستهدفا أعضاء حماس والبنية التحتية التابعة للحركة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات لواء بسلاماخ ووحدة جمع الاستخبارات القتالية رقم 636 التابعة لفيلق الدفاع الحدودي تعرفت على مجموعة تابعة لحماس في حي الشجاية في مدينة غزة تستعد لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجنود وجهوا غارة جوية على المجموعة، ونشر لقطات يزعم أنها للضربة.

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بأنه من المستحيل تدمير كتيبة حركة حماس المتواجدة في الشجاعية من الجو.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب الحادث الذي قُتل فيه 8 من جنوده 6 ضباط وجنديين في معارك بحي الشجاعية شرق مدينة غزة: إنه لا يمكن تدمير الحي الكبير بأكمله أو مهاجمته من الجو.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 8 جنود من قواته قتلوا أمس في القتال بمنطقة حي الشجاعية شرق مدينة غزة.