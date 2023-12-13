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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل أول مجلس النواب يكشف عن 5 حقائق فى الانتخابات الرئاسية

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن النجاح الكبير الذى حققته الانتخابات الرئاسية من خلال المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة من المصريين فيها مقارنة بأى استحقاقات انتخابية سابقة، كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة. 

وقال "سعد الدين"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن فى مقدمة هذه الحقائق أن الشعب المصرى العظيم لديه وعى وإدراك كاملين بأن هناك العديد من الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمعقدة، والتى تحتم استمرار تماسك وحدة المصريين ووقوفهم صفاً واحداً خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.

 وأضاف أن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن هناك 4 مرشحين يتنافسون فيها، منهم مرشح مستقل و3 ينتمون إلى أحزاب سياسية، وأهم مكسب فى هذه الانتخابات هو أن المواطن المصرى تعرف على دور الأحزاب السياسية فى اثراء الحياة السياسية، وهذا الأمر جعل غالبية المصريين ممن لهم حق الانتخاب يخرجون فى طوابير طويلة، ويكفى مصر شرفاً أن نسبة المشاركة فى هذه الانتخابات هى الأكبر فى تاريخ مصر الحديث.

وأوضح أن الثالثة تتمثل فى أن المصريين وجّهوا صفعة قوية لكل من طالبوا من قوى الشر والإرهاب والظلام من المصريين بمقاطعة هذه الانتخابات.

ولفت المستشار أحمد سعد الدين إلى أن الحقيقة الرابعة تتمثل فى ثقة المصريين وبلا حدود فى القضاء المصرى الشامخ وحرصه على نزاهة جميع الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات والمجالس الشعبية المحلية القادمة من خلال وجود قاضٍ على كل صندوق انتخابي.

ووجه تحية قلبية للهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر الشرفاء على جهودهم الكبيرة فى إنجاح هذه الانتخابات.

وذكر أن الحقيقة الخامسة تتمثل فى حرص المصريين على استمرار دعمهم للدولة المصرية للحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار فى كل ربوع مصر.

كما وجه المستشار أحمد سعد الدين تحية قلبية لكل المصريين من الرجال والنساء والشباب على مشاركتهم الواسعة فى هذه الانتخابات، مشيداً بالجهود العظيمة للجيش والشرطة فى تأمين هذه الانتخابات ومساندة كبار السن وذوى الهمم فى الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأعرب عن سعادته الغامرة بالمشاهد الإنسانية الرائعة من رجال الجيش والشرطة والقضاة فى تلاحمهم مع كل المصريين فى هذا العرس الديمقراطى الرائع الذى انبهر به العالم كله. 

وقال المستشار أحمد سعد الدين إن هذه الانتخابات كانت ناجحة وباعتراف جميع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والعربية والدولية، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك أنه لم يتم رصد أى مخالفات على مدى الـ 3 أيام التى تمت فيها هذه الانتخابات.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين أنه بعد النجاح الكبير الذى حققته هذه الانتخابات الرئاسية فإن مصر مقبلة على ممارسة سياسية حزبية وديمقراطية جديدة ستجعل من مصر واحدة من أعرق الدول الديمقراطية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله، موجهاً التهنئة القلبية لمصر وشعبها العظيم على نجاح هذه الانتخابات.

وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين الانتخابات الرئاسية الظروف الاقليمية الأحزاب السياسية

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