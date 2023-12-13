غدا.. أمسية فلكية بمتحف الطفل للتعرف على الكواكب والنجوم في الفضاء

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، مساء غد الخميس، أمسية فلكية لمشاهدة والتعرف على أسرار الكون، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، في تصريح له اليوم، الأربعاء، إن معهد الفلك برئاسة الدكتور جاد القاضي، سيقوم بتوفير الأجهزة الفلكية التي تتيح للمشاهدين رصد كوكب الزهرة بوجهه الهلالي المميز جداً والمشابه للقمر، وأيضاً رصد القمر بتفاصيله الدقيقة من جبال وأودية وحفر نيزكية، علاوة على رصد الكوكب ذي الحلقات "زحل"، وبعض التجمعات النجمية.

وأضاف أن الأمسية تهدف إلى تعريف المشاركين بعلم الفلك الذي يختص بدراسة حركة الكواكب والنجوم، ومدى حاجة البشر لهذا العلم في التعرف إلى مواقيت الأهلة والشهور، كما يتعرفون على مبادئ وتقنيات الرصد الفلكى وأهم الأدوات والمعدات اللازمة للرصد الفلكي.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا خلال فعاليات الأمسية تعريف المشاركين بالتلسكوب ونبذة تاريخية عنه، إضافة إلى شرح مفصل لأنواع التلسكوبات الرئيسية التي تضم التلسكوب العاكس، والكاسر، والكاسجرين، وأهمية كل نوع منها وآلية عمله، وكيفية اختيار النوع المناسب.

وأوضح أنه استكمالا للجانب التعليمي سوف تتاح عروض مسائية للقبة السماوية المتنقلة خلال الأمسية الفلكية، حيث تقدم عروضها المختلفة حول علم الفلك والفضاء، إضافة إلى عروض تعليمية ترفيهية متنوعة، لتعزيز الأنشطة التعليمية فى إطار ترفيهى وإبداعى شيق، ومدة العرض الواحد للقبة السماوية 20 دقيقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة أن الجمعية بجميع صروحها الثقافية (متحف الطفل ومكتبتا مصر الجديدة والمستقبل) تتبنى برنامجا يتضمن تنظيم مجموعة من الورش العلمية والتطبيقية في مجال الفلك والفضاء، لتعريف الأطفال على أساسيات استكشاف الفضاء، والمعلومات العلمية عن النجوم والكواكب والشمس والقمر من حيث مواقعها وحركاتها.

