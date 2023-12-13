وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل الحرب ضد حماس حتى بدون دعم دولي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستواصل الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة حتى بدون دعم دولي.

جاء ذلك خلال لقائه بنائب وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس الذي جاء في زيارة تضامن ودعا إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى.

وقال كوهين: "إسرائيل ستواصل الحرب ضد حماس بدعم دولي أو بدونه".

وأضاف: "إن وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية هو هدية لمنظمة حماس الإرهابية، وسيسمح لها بالعودة وتهديد سكان إسرائيل".

وحول تهديدات الحوثيين لسفن الشحن الإسرائيلية، قال: "إن التهديد الذي تتعرض له الممرات الملاحية هو ضرر للاقتصاد العالمي، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بفعالية وقوة من أجل حماية الممرات الملاحية".

وفيما يخص التصعيد مع حزب الله على الحدود اللبنانية، قال: "لقد طلبت من نائب وزير الخارجية العمل على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. إن الفشل في تنفيذ القرار 1701 سيقوض الاستقرار الإقليمي وقد يؤدي إلى الحرب في لبنان".