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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية| 15 دقيقة لوسائل الإعلام لمتابعة مران الأهلي غدا

صدى البلد

قررت إدارة بعثة الأهلي في جدة فتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غدًا الخميس أمام وسائل الإعلام المختلفة لمدة ١٥ دقيقة لمتابعته وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء غد الخميس بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر؛ على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادا لمواجهة اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل.

وبعد المران يتوجه لاعبو الأهلي إلى ملعب الجوهرة لمدة ٣٠ دقيقة، الذي يستضيف مواجهة الفريق أمام اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

اتحاد جدة السعودي الأهلى المملكة العربية السعودي بطولة كاس العالم للاندية ملعب الجوهرة وسائل الإعلام المختلفة

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