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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يحث المجتمع الدولي على العمل من أجل حل الدولتين

صدى البلد

حث الرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي على العمل من أجل حل الدولتين.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمشروع القرار العربي الإسلامي والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربي الإسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

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