الأهلي في المونديال| الفريق يغادر فندق الإقامة لخوض مرانه الثاني بالسعودية

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بجدة منذ قليل لخوض مرانه الثاني في السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية «الخامسة بتوقيت القاهرة»، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

ويستعد الجهاز الفني للأهلي بشكل قوي للمواجهة المقبلة، من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.