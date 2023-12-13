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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مكمل غذائي لعلاج الغضاريف والمفاصل.. الدواء تحذر من مستحضر مغشوش

غش تجاري
غش تجاري

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور جديد يحمل رقم “ 32 ”  من وجود عبوات مقلدة ومغشوشة لأحد المكملات الغذائية التي تستخدم في علاج التهاب العظام والمفاصل . 

وأوضحت ت هيئة الدواء  المصرية، في إطار منشورتها الدورية أن العبوات المقلدة من المستحضر هي: Genuphil 250mg syrup   تشغيلة رقم : 21086581 وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.

وقالت هيئة الدواء المصرية انه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور وذلك بناء ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة  المستحضر كالتالي :

منشور الهيئة 

 

منشور الهيئة 

جدير بالذكر أن المستحضر المذكور عبارة عن  مكمل غذائي يستخدم للمحافظة علي سلامة الغضاريف و المفاصل.

الدواء التهاب العظام المفاصل المستحضر Genuphil التشغيلات

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