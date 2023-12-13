بطائرة مسيرة للحوثيين.. البنتاجون يعلن إحباط محاولة لاستهداف مدمرة أمريكية

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الأربعاء، إن المدمرة “مايسن” أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق صوبها أطلقت من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن المدمرة الأمريكية ميسون أسقطت طائرة تابعة لـ الحوثيين أطلقت من اليمن.

وقال المسؤول في البنتاجون، إن المدمرة الأمريكية كانت ترد على تقارير عن هجوم لـ الحوثيين على سفينة تجارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقارير عن وقوع حادثين قبالة سواحل عمان واليمن في البحر الأحمر.

وقالت هيئة تابعة للبحرية البريطانية، إن 5 إلى 6 قوارب على متنها أسلحة اقتربت من سفينة بالقرب من سواحل عُمان، لافتة إلى أن قوارب كانت مزودة بمدافع ولاحقت السفينة لمدة 90 دقيقة.

وأشارت الهيئة البريطانية، إلى أن السفينة الآن تقف بالقرب من سواحل عُمان بأمان بعد مغادرة القوارب الصغيرة للمنطقة.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها تقارير عن حادث قرب باب المندب غرب ميناء الحديدة اليمني.