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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 قوارب برشاشات.. تفاصيل اعتراض سفينة قبالة سواحل اليمن وعمان بالبحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقارير عن وقوع حادثين قبالة سواحل عمان واليمن في البحر الأحمر.

وقالت هيئة تابعة للبحرية البريطانية، إن 5 إلى 6 قوارب على متنها أسلحة اقتربت من سفينة بالقرب من سواحل عُمان، لافتة إلى أن قوارب كانت مزودة بمدافع ولاحقت السفينة لمدة 90 دقيقة. 

وأشارت الهيئة البريطانية، إلى أن السفينة الآن تقف بالقرب من سواحل عُمان بأمان بعد مغادرة القوارب الصغيرة للمنطقة.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها تقارير عن حادث قرب باب المندب غرب ميناء الحديدة اليمني.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها عبر صفحتها على منصة “إكس”: "تلقينا بلاغًا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا غرب باب المندب في اليمن".

ووجهت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيانها، نصيحة لكل السفن التي تبحر في البحر الأحمر بتوخي الحذر من الهجمات العسكرية أثناء إبحارها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه العمليات العسكرية من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن في البحر الأحمر ضد السفن التجارية والنفطية الإسرائيلية أو التي تذهب إلى إسرائيل.

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