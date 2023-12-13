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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استجيبوا لأوامرنا.. رسالة عاجلة من الحوثيين إلى السفن المبحرة في البحر الأحمر

الحوثيين
الحوثيين

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول في مليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، أن السفن المبحرة في البحر الأحمر يجب ألا تغلق أجهزة الرادار ولا بد من أن تستجيب للأوامر التي نطلقها.

 

وعلى جانب آخر، علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، إن هذه أعمال "تزعزع استقرار" المنطقة وتتطلب "حلا دوليا"، لافتا إلى أن هذه الأعمال تنتهك بوضوح القانون الدولي.

 

وأوضح رايدر أن هجمات الحوثيين التي تقوم بها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر خطيرة، لكنها كانت غير ناجحة في أغلب الأحيان.

 

وأشار  إلى أنه سيكون هناك قوة للتصدي للقوى المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع الحلفاء لتشكيل قوة بحرية لتأمين حركات الملاحة في البحر الأحمر.

 

وأضاف رايدر أن تركيز الولايات المتحدة هو منع امتداد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة الشرق الأوسط.

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مليشيات الحوثى اليمن البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية الحوثيين

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