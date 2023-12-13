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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في 48 ساعة.. 800 حالة اعتقال واحتجاز نفذها جيش الاحتلال بـ جنين

صدى البلد

قالت مصادر صحفية عبرية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 800 حالة اعتقال واحتجاز نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين ومحيطه خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكدت المصادر، أنه تم الإفراج عن قرابة 400 منهم اليوم فقط، خلال الاجتياح الواسع والمستمر لليوم الثاني.

كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوضع بمخيم جنين في تدهور مستمر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

في سياق متصل أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة في محاور التقدم بحي الشجاعية شرقي غزة، وأوقعوا جنودها بين قتيل وجريح.

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