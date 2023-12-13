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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخراج أسرع جواز سفر وأنت في البيت

صدى البلد

يوجد العديد من المصرين اللذين لا يتوقفون عن البحث حول فرصة السفر، وبالتالى يريدون معرفة كيفية ستخراج وثيقة جواز السفر، ويسعى الراغبين المتقدمين لهذه الخدمة والمقبلين على السفر بـ إستخراج جواز سفر وإتمام كافة الأوراق المطلوبة.

أحيانا تتطلب بعض الظروف المفاجئة للسفر خارج البلاد إلى استخراج جواز سفر بشكل مستعجل على غرار الصور الفورية حتى لا تتعطل بعض الفرص والأمور الطارئة التي تحتاج إلى ذلك بشكل عاجل،  حيث وفرت الحكومة إجراءات تسهيل على المواطن المصري، لاستخراج جواز سفر (باسبور) فوري في نفس اليوم، مما يتطلب إنهاء كافة الإجراءات بشكل سريع وعاجل.

 

ولمعرفة خطوات استصدار جواز سفر سريع يوضح صدى البلد عدة خطوات وهي كالتالي:

  • 1-  الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية .
  • 2-  النقر على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة «الهجرة والجنسية»، وهنا يتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
  • 3-  إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.
  • 4-  ابدأ في ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.
  • 5-  تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.
  • 6-  يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.
  • 7-  يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.
  • خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والاوراق المطلوبة
  • 1-  شراء نموذج 29 مميكن.
  • 2-  ملء كافة البيانات المطلوبة.
  • 3-  تقديم المستندات المطلوبة كما هو موضح أدناه.
  • 4-  دفع تكلفة الخدمة، متضمنة رسوم إضافية مقابل خدمة المستعجل/الفوري.
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الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

1- بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

2- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

3- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

4- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

5- للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

6- للذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

7- للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

8- للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

مدة استخراج جواز السفر المصري مستعجل

1- 48 ساعة في حالة الطلب المستعجل.

2- في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري.

3- أما في حالة الطلب العادي يستغرق ما بين 7: 15 يوماً كحد أقصى لاستلام الجواز.

تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل

1- 550 جنيهاً مصرياً هي تكلفة استخراج جواز السفر المستعجل.

2- 1000 جنيه مصري هي تكلفة استخراج جواز السفر الفوري.

3- يضاف 300 جنيه مصري مقابل التأمين الإجباري، سواء في حالة المستعجل أو الفوري.

4- يضاف 400 جنيه مصري إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً.

رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة

- 450 جنيهاً مصرياً هي التكلفة الإجمالية لاستخراج جواز السفر العادي.

-يضاف 300 جنيه مصري مقابل التأمين الإجباري.

- يضاف 400 جنيه مصري لمن لا يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً.

 

أماكن استخراج جواز السفر

يمكن للمواطن المصري استخراج جواز السفر داخل مصر من خلال مكاتب الجوازات والهجرة التابعة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لوزارة الداخلية المصرية. على أن يتم الذهاب لمكتب الجوازات التابع للمنطقة السكنية كما هو مسجل في عنوان بطاقة الرقم القومي للمواطن.

كما يمكن التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة بميدان العباسية لسكان الأقاليم والمحافظات، على أن يتم التوجه في أوقات العمل الرسمية وتسليم الأوراق المطلوبة للموظف المختص.

مدة صلاحية جواز السفر هي 7 سنوات من تاريخ الاستخراج أو التجديد.

استخراج جواز سفر جواز سفر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية بطاقة رقم قومي سارية

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