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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد انتهاء الفرز| ننشر نتائج 35 لجنة عامة و16 محافظة في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهت مساء أمس الثلاثاء، الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك عقب انعقاد انتخابات الرئاسة لمدة ثلاث أيام متتالية من يوم الأحد الماضي وحتي الثلاثاء، 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري.

وبدأت اللجان العامة في المحافظات إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، بعد تجميعها من اللجان الفرعية، والتي تشير إلى تقدم واكتساح للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد إعلان نتيجة 36 لجنة عامة في 16 محافظة حتى الآن.

السيسي قدها ويستحقها

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج "السيسي قدها ويستحقها"، وهاشتاج "6 سنين كمان للسيسي"، عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويتر سابقًا.

السيسي يتصدر تريند إكس

وتصدر الهاشتاجين "السيسي قدها ويستحقها"، و"6 سنين كمان للسيسي"، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وذلك عقب اكتساح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في تصويت الانتخابات الرئاسية 2024، عقب فرز الأصوات وتجميعها من اللجان الفرعية.

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، كالاتي:
- نحن مغردون تويتر بنقول مبرووك مقدما وتستحقها ياريس عن جداره. والله يعينك في اللي جاي #السيسي_قدها_ويستحقها‬⁩.
- ٦ سنين كمان للسيسي‬⁩ ومعاك هنكمل المشوار.

تعليقات رواد السوشيال ميديا
تعليقات رواد السوشيال ميديا
تعليقات رواد السوشيال ميديا
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