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رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب: الدولة مُهتمة بدعم المواهب الرياضية في كافة المراحل العمرية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في كافة المراحل العمرية، وفي مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين؛ وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الشباب والرياضة اليوم /الخميس/ ببعثة المنتخب الوطني الأول لرجال الإسكواش، المُشارك في بطولة العالم التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، حيث تأهل المنتخب إلى دور الثمانية بعد فوزه على جنوب إفريقيا بنتيجة (0/3).


ويُشارك المنتخب الوطني الأول في البطولة باعتباره حامل اللقب في آخر نسختين، ويضم المنتخب الوطني علي فرج المصنف الأول عالميًا، ومصطفى عسل المصنف الرابع، ومازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12، بقيادة فنية لهشام العطار، وآمنة الطرابلسي رئيسًا للبعثة.


وفي كلمته لأبطال اللعبة.. قال صبحي: "أنتم أعز ما لدينا، معكم لتحقيق الحلم الأوليمبي في الإسكواش، نعمل على تعزيز قاعدة الناشئين بمساندة أبطال اللعبة، ومستمرون في وضع نظام مالي وصحي وتأميني ورعايات مميزة لأبطالنا".


وأشاد الدكتور أشرف صبحي بنتائج أبطال مصر في الإسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا في مختلف اللعبات، خاصة في الإسكواش؛ للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها لدورة الألعاب الأولمبية.


وأكد صبحي نجاح وزارة الشباب والرياضة فى وضع برامج دعم ورعاية لأبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات تحت مسمى "الرعايات الخاصة بالأبطال"، وذلك بالشراكة أيضاً مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص؛ الأمر الذي هيأ المناخ أمام أبطالنا في العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات عالمية وقارية غير مسبوقة في جميع المنافسات.


وتمتلك مصر، حامل اللقب في آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الإنجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام (1999، 2009، 2011، 2017، 2019).

الشباب والرياضة المواهب الاسكواش نيوزيلندا بطولة العالم

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