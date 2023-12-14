مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بطريق أسيوط القاهرة الغربي

قررت نيابة الفيوم انتداب المهندس الفنى لادارة مرور الفيوم لاعداد تقرير عن حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق الفيوم أسيوط القاهرة الغربى والذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة ، نقلوا على أثرها بسيارات الإسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم ق تلقى اخطارا من رئيس هيئة الاسعاف المصرية بالحادث .

وتبين من التحقيقات أن الحادث وقع بسبب انقلاب سيارة أجرة بركابها على جانبى طريق أسيوط القاهرة الغربى .

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرون بإصابات متفرقة ، نقلوا على إثرها بسيارات الإسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم .