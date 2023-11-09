مصرع شخصين في انهيار سقف منزل بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما اليوم الخميس وأصيب 3 آخرين، في حادث انهيار سقف منزل بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز الفيوم يفيد ورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ما أسفر عن مصرع «برديس .س “51 سنة، و”عبدالفتاح.ع" 42 سنة، وإصابة 3 آخرين هم “هيام .ر” 47 سنة، و"عبدالعليم.ع" 78 سنة، و"محمد.ب"7 سنوات.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من انتشال الجثتين من تحت أنقاض المنزل الذي تبين انه مسقوف بالخشب واخراج المصابين.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.