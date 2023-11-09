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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم تعقد لجنة لتقييم دراسات الجدوى لمبادرة الطالب المنتج

صدى البلد

تلقت لجنة تقييم دراسات الجدوى بجامعة الفيوم، المشروعات المقدمة من الطلاب المنتجين والمشاركين فى مبادرة الطالب المنتج بالجامعة، وذلك للحصول على الدعم الممول من وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك تحت رعاية  د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ود. ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وصلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الفيوم وضمن مبادرة الطالب المنتج التى أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي بالجامعات المصرية.

وشكلت اللجنة برئاسة أ.د/ عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من: أ.د/ كمال غلاب أستاذ الإحصاء بكلية الزراعة ومدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الفيوم، أ.د/ هاني عبد البديع وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ/ مصطفي هلال مسئول ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أ. أسماء عبد القادر منسق وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم.

 

واستقبلت اللجنة عدد من المشروعات المنتجة من الطلاب المتقدمين من الكليات المختلفة ( الآثار – الحقوق – التربية النوعية - العلوم – الزراعة – الخدمة الاجتماعية - الآداب) ، والتى شملت عددًا من المشروعات المختلفة (صناعة الصبغات والملونات الطبيعية – منتجات الريزن – الإكسسورات والحلى - التوك– الشموع – التطريز- الشنط اليدوية – تجفيف الخضروات والفاكهة–  الكروشيه )

 

وقد تم تقييم المشروعات وعرض كل طالب ملخصًا لفكرة مشروعه، كما تم اختيار المشروعات الفائزة للحصول على الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى بقيمة  تتراوح من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألفاً للمشروع الواحد.

الجدير بالذكر أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة قاما بتقديم برنامج تدريبي متكامل من الورش والتدريبات المهنية، فى إطار المبادرة  منذ شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر 2023 لتأهيل الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال سلسلة متكاملة من الأنشطة والتدريبات المهنية والحرفية.

 

 

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الفيوم جامعة الفيوم الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الطالب المنتج

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