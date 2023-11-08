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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظ الفيوم ورئيس جامعة الأهرام الكندية يفتتحان معرض أيادي مصر للأشغال التراثية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور صديق عبدالسلام توفيق رئيس جامعة الأهرام الكندية، معرض "أيادي مصر" للأشغال والحرف التراثية، الذي يستمر على مدار يومين، وتنظمه وحدة "أيادي مصر" بالمحافظة، برحاب جامعة الأهرام الكندية.، والدكتور صديق عبدالسلام توفيق رئيس جامعة الأهرام الكندية، معرض "أيادي مصر" للأشغال والحرف التراثية، الذي يستمر على مدار يومين، وتنظمه وحدة "أيادي مصر" بالمحافظة، برحاب جامعة الأهرام الكندية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور أيمن نور الدين نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، وعميد كلية الصيدلة بالجامعة، والدكتورة عزة عز العرب عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتورة أمل فوزي عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة سمية ثاقب رئيس لجنة ريادة الأعمال بالجامعة، مساعد عميد كلية إدارة الأعمال لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، والدكتورة هويدا مدحت رئيس وحدة "أيادي مصر" بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من أساتذة كليات جامعة الأهرام الكندية، وأعضاء هيئة التدريس.

 

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، ورئيس جامعة الأهرام الكندية، أقسام المعرض المختلفة الذي ضم عدد 10 عارضين للمشغولات اليدوية والحرف التراثية، التى شملت السجاد اليدوي، والإكسسوارات، ونسيج النول، والمنحوتات الخشبية، وأعمال الخزف والفخار، ومنتجات الجلود، وأعمال الخوص والجريد، وأعمال الكوروشيه والتطريز والتريكو، وأعمال الخرز والقماش المطرز، ومشغولات معدنية وزجاجية.

 

وأشاد المحافظ، ورئيس الجامعة، بجودة معروضات الحرف اليدوية والتراثية، التي تعكس عراقة الثقاقة المصرية على أرض إقليم الفيوم وتأثيرها على مختلف الفنون، كما تدلل على قدرة الأيدي العاملة لأبناء المحافظة على إخراج منتج عالي الجودة، ولفتا إلى أن الصناعات اليدوية توفر العديد من فرص العمل للشباب ورواد الأعمال الطامحين في هذا المجال، وأكدا على أن الدولة المصرية تشجع كافة المبادرات المعنية بالصناعات المحلية واليدوية، لدعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطني.

 

وخلال تفقدهما لمختلف أقسام معرض "أيادي مصر"، استمع محافظ الفيوم، ورئيس جامعة الأهرام الكندية، لعرض من القائمين على المعرض الذي يضم تشكيلة كبيرة من المنتجات اليدوية التي تشتهر بها محافظة الفيوم، والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية، لزيادة الفرص التسويقية لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية، باعتباره مشروعاً قومياً يساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

 

وأكد محافظ الفيوم، على أن الحرف اليدوية والصناعات التراثية تحتل مساحة أصيلة من تراث إقليم الفيوم، وأن الصناعات وتعد الحرف اليدوية إحدى أهم مقومات الجذب السياحى بالمحافظة، بالإضافة إلى كونها مصدر دخل إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل، خصوصا أن هذه الحرف تعتمد على الخامات البسيطة مع إضافة اللمسات الإبداعية عليها من جانب الحرفيين، والمعارض تساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

 

ولفت المحافظ، إلى أن معرض أيادي مصر" للمشغولات اليدوية والحرف التراثية، يأتى ضمن خطة المحافظة للترويج لتلك المشغولات وهذه الحرف، وقد قامت المحافظة بتنظيم دورات تدريبية، لمنتجى الحرف اليدوية والصناعات التراثية، ونظمت لهم معارض مجانية بالمؤسسات الحكومية وعدد من الجهات الخاصة، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها محافظة الفيوم، كما تم إضافة منتجى الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، فى إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة. 

وعلى هامش افتتاح معرض"أيادي مصر" للمشغولات اليدوية والحرف التراثية، برحاب جامعة الأهرام الكندية، بحث محافظ الفيوم، ورئيس الجامعة، آليات التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة خلال المرحلة المقبلة، في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، خاصة القطاع الصحى، وما يتصل به من تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية لأهالي قرى محافظة الفيوم، بجانب الاستعانة بخريجى كليتي الفنون الإبداعية والهندسة بجامعة الأهرام الكندية في أعمال التطوير والتجميل بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، بأن المحافظة على استعداد تام لتيسير كافة الإجراءات أمام مسئولي جامعة الأهرام الكندية، لتنظيم فعاليات وتنفيذ تداخلات إجتماعية تتصل بمختلف مناحي الحياة للمواطن الفيومي، في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والجامعة.

ومن جهته، أعرب رئيس جامعة الأهرام الكندية، عن بالغ سعادته بمشاركة محافظ الفيوم، في افتتاح أحد معارض "أيادي مصر"، مؤكداً  على حرص الجامعة على التعاون البناء والمثمر مع المحافظة خلال المرحلة المستقبلية بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، لافتاً إلى أن الجامعة تم افتتاحها عام 2005 وتخرجت أولى دفعاتها عام 2009، وتضم عدد 9 كليات وهي: طب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال، والإعلام، واللغات والترجمة، والفنون الإبداعية.

وفى نهاية الفعاليات، أهدى رئيس جامعة الأهرام الكندية درع الجامعة، لمحافظ الفيوم، لدوره البناء والفاعل وتقديراً لجهوده في الارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، كما أهدى درعاً آخر لرئيس وحدة "أياي مصر"، بديوان عام محافظة الفيوم.

 

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