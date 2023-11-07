محافظ الفيوم يعلن استضافة ماراثون الرمال الدولي 2023 بمحمية قارون

أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أن الفيوم تحتضن لأول مرة "ماراثون الرمال الدولي 2023" بمحمية قارون، بمركز يوسف الصديق، من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري ويستمر لمدة 4 أيام، ويُعد إضافة جديدة لكبرى الأحداث الرياضية الدولية التي سيتم تنظيمها بمصر، لافتاً إلى أنه تم اختيار صحراء الفيوم كمكان للحدث لما تتمتع به من مزايا كأحد أشهر الوجهات السياحية الصحراوية في مصر.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم / الثلاثاء/ مع مسئولي الشركة المنظمة لماراثون الرمال، لمناقشة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بإطلاق "ماراثون الرمال الدولي 2023"، والذي يُقام للمرة الأولي بمصر، بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة، والبيئة، والسياحة، والآثار، ومحافظة الفيوم، وهيئة تنشيط السياحة بمحمية قارون بالفيوم.



وقال المحافظ إن صحراء الفيوم تتميز بمناظر طبيعية خلابة من الكثبان الرملية والمنحدرات والأودية والواحات، بما في ذلك البحيرة المسحورة، مما يجعلها إحدى أشهر المواقع الصحراوية الشهيرة في مصر، موجها كافة الجهات المسئولة عن تنظيم الحدث بسرعة معاينة الموقع الذي يستضيف الماراثون، وتلافي أية ملاحظات علي وجه السرعة، كما وجه بعقد اجتماع يضم مسئولي الصحة والإسعاف والفريق الطبي المصاحب للشركة المنظمة لترتيب كافة الأمور الصحية لإخراج الحدث بالشكل الأمثل وعلى ما يرام.



وأكد الأنصاري حرص المحافظة على استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية التي يشارك فيها العديد من دول العالم، خاصة دول أوروبا، لدورها البارز في الترويج السياحي للمحافظة، ودعم وتعزيز السياحة البيئية، وتحقيق شهرة عالمية لمحميتي قارون ووادي الريان وكافة المناطق التي يزورونها، الأمر الذي يعود بالنفع والفائده على المواطن الفيومي .



كما ناقش المحافظ - خلال الاجتماع - جميع الاجراءات والاستعدادات الخاصة بالماراثون، من النواحي الأمنية والصحية والسكن والإقامة والإعاشة، ومراعاة كل المعايير والاشتراطات البيئية في المحميات الطبيعية، وغيرها من الاشتراطات الأخرى، وذلك بهدف خروج الحدث في أبهي صورة وبالشكل اللائق، كونه الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر ومحافظة الفيوم.



من جانبه، استعرض المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للماراثون، مسارات السباق ونقطتي البداية والنهاية، والمنطقة التي يتمركز حولها السباق، وكافة الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها الشركة المنظمة للحدث، موضحاً أن الماراثون يشارك به 500 متسابق من دول فرنسا وألمانيا وسويسرا وأسبانيا وأمريكا وكندا، كما أن جميع المتسابقين سيعودون إلى القاهرة بعد انتهاء السباق في الفيوم حيث يتم تنظيم عدد من الزيارات لوجهات سياحية متنوعة، بما في ذلك أهرامات الجيزة قبل ختام رحلتهم.