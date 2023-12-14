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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة تحفيزية من وزير الشباب للمنتخب الوطني للإسكواش في كأس العالم بنيوزيلندا

صدى البلد

 

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالًا هاتفيًا، ببعثة المنتخب الوطني الأول لرجال الإسكواش، المُشارك في بطولة العالم التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، وتأهل اليوم المنتخب إلي دور الثمانية بعد فوزه علي جنوب أفريقيا 0/3.


ويُشارك المنتخب الوطني الأول في البطولة باعتباره حامل اللقب فى آخر نسختين، ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميًا، ومصطفى عسل المصنف الرابع، ومازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12، بقيادة فنية للكابتن هشام العطار، والكابتن آمنة الطرابلسي رئيسًا للبعثة


في كلمته لأبطال اللعبة، قال صبحي: "أنتوا أعز ما لدينا، معاكم لتحقيق الحلم الأوليمبي في الإسكواش، نعمل علي تعزيز قاعدة الناشئين بمساندة أبطال اللعبة، ومستمرين في وضع نظام مالي وصحي وتأميني ورعايات مميزة لأبطالنا".


وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.


وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.


وأكد الدكتور أشرف صبحى، على نجاح وزارة الشباب والرياضة فى وضع برامج دعم ورعاية لأبطالنا الرياضيين فى مختلف اللعبات تحت مسمى "الرعايات الخاصة بالأبطال"، وذلك بالشراكة أيضاً مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذى هيأ المناخ أمام أبطالنا فى العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات عالمية وقارية غير مسبوقة فى جميع المنافسات.


وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيراً 2019.

الدكتور أشرف صبحي الدولة المصرية الشباب والرياضة المنتخب الوطني الأول المواهب الرياضية

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