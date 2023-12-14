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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الخضار والفاكهة: معندناش ندرة في أي منتج زراعي وارتفاع الأسعار لجشع التجار

البصل
البصل

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إن أزمة ارتفاع سعر البصل هذا العام جاءت بعد تقليل المساحات المزروعة بالبصل، إضافة إلى زيادة حجم تصدير البصل، وتدخل الحكومة بشكل متأخر في منع التصدير، بعد خروج كميات كبيرة من البصل، ما أدى إلى نقص المعروض بالسوق.

حديث حول ارتفاع أسعار البصل 


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه أكثر من جهة حذرت من تصدير البصل هذا العام، وطالب عدد كبير من الخبراء وقف التصدير، واستجابة الحكومة كانت متأخرة، وهذا أدى إلى نقص المعروض بالسوق من البصل، متابعا: "التقينا مع وزير الزراعة ومسئولين في التموين وحذرنا من التصدير من شهر إبريل الماضي".
وتابع: "معندناش ندرة في أي منتج زراعي على مستوى الجمهورية، وجشع التجار هو سبب من أسباب ارتفاع الأسعار، وحل المشكلة يأتي من عرض كميات كبيرة من المنتجات الزراعية بالسوق".
وحول موعد انخفاض سعر البصل، قال: "الموسم الكبير لحصاد البصل في شهر 3، وأتوقع انخفاض السعر في السوق في منتصف مارس وأول إبريل".

البصل الخضار والفاكهة أسعار البصل قناة أون سارة حازم طه

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