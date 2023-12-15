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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عفت نصار: الزمالك أعطى معتمد جمال "أكبر من حجمه"

صدى البلد

 

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعطت معتمد جمال (أكبر من حجمه) لأنه ليس قادرًا على تولى مهمة المدير الفني، ولا يستطيع قيادة اللاعبين وإظهار شخصيته بشكل إيجابي، بعيدًا عن تحقيق المكاسب الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق فاز في بعض المباريات رغم الأداء المتواضع.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "معتمد جمال صاحب أخلاق عالية، لكنه لا يصلح لتولي منصب المدير الفني لفريق الزمالك، مجلس الإدارة كان من المفترض أن يكون له استراتيجية معينة، وبمجرد الفوز في بعض المباريات أبرم عقدًا لـ معتمد، وهناك مدرب سبق وفاز بالكأس مع الفريق الأبيض، وانتقل لتدريب أندية آخرى وكان يرحل سريعًا".

وأضاف: "أول اختبار حقيقي للزمالك كانت أمام المصري ثم مواجهة سيراميكا، الفريق الأبيض لديه نواقص كثيرة، والمفترض أن يتم التعاقد مع مدير فني يتناسب مع حجم النادي وأن يكون هناك استراتيجية للمستقبل، ولا يجب التعامل بالقطعة مع أي مدرب".

وواصل: "يجب أن يكون هناك خطة واضحة لقيد اللاعبين الجدد أو التجديد معهم، وكرة القدم لعبة جماعية يجب توافر فيها كل المقومات من أجل تحقيق نتائج طيبة".

وزاد: "سيد نيمار لاعب جيد لكنه لم يقدم المستوى الجيد في المركز الذي لعب فيه أمام المصري، ولا أعرف سر مشاركته بهذا الشكل، ومعتمد جمال قام بتغيير استراتيجة لعبه، ولذلك أن يكون المدير الفني للزمالك على قدر وقيمة النادي".

وأكد: "كولر ليس على قدر وقيمة الأهلي ولم يقدم الإضافة الكبيرة ولم يظهر معه الأهلي بالأداء الجيد، حتى في بطولة إفريقيا كان يظهر بشكل متذبذب، وأتمنى فوز الفريق الأحمر على اتحاد جدة، وأن يتم تطوير الكرة المصرية والملاعب بشكل كبير خلال السنوات المقبلة".

وتابع: "لم يعجبني النظام الذي يدار به نادي الزمالك، وكارلوس كيروش مدرب جيد ولديه استراتيجية وتكتيك يقوم بتطبيقه بشكل جيد".

وأتم: "المصري قدم مباراة جيدة رغم أنه يمتلك إمكانيات أفضل مما ظهر عليه في لقاء الزمالك، ووصل للمركز الثاني وهو إنجاز جيد له حاليا، وأتمنى أن يكون هناك خطة واضحة لتطوير الكرة في نادي الزمالك، وأقول لمجلس الإدارة أن كرة القدم هي عنوان النادي وأن يجلسوا مع من يفهم فيها، للتخطيط للمستقبل القريب، من أجل إعادة النادي للمستوى المميز".

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