بعد شهر من عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم The Hunger Games الجديد

على الرغم من انطلاقته القوية، إلا أن فيلم The Hunger Games لم يحقق الإيرادات المرجوة منه، وتوقفت أرباحه عند حوالي 300 مليون دولار في دور العرض العالمية بعد شهر من انطلاقة عرضه.

حقق فيلم The Hunger Games الجديد حوالب 140 مليون دولار فقط في البوكس أوفيس الأمريكي، ومع طرح المزيد من الأفلام قبل نهاية 2023، توقفت أرباحه بشكل كبير.

بلغت ميزانية إنتاج الفيلم 100 مليون دولار، أي أكثر من الجزء الأول من سلسلة Hunger Games، ولكنه أقل بكثير من الأجزاء الثلاثة (حيث بلغت تكلفة المغامرة الأخيرة في عام 2015 حوالي 160 مليون دولار).

لم تتمكن مبيعات التذاكر الأولية هذه من استعادة شرارة السلسلة الأصلية، التي أوصلت جينيفر لورانس إلى النجومية العالمية وألهمت ثلاث أجزاء متتالية.

لكن إيراداته كانت كافية للفوز في عطلة نهاية الأسبوع على ثلاثة من زملائهم الوافدين الجدد في شباك التذاكر.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الشباب على رأسهم راشيل زيجلر، توث بليث، هنتر شيفر والمخضرمين بيتر دينكلاج، فيولا ديفيس وغيرهم.