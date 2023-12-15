إسرائيل تعرض مكافآت مالية مقابل معلومات عن قادة حماس

في خطوة مثيرة للجدل، قامت إسرائيل بعرض مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن أماكن تواجد قادة حركة حماس في قطاع غزة.

وألقت القوات الإسرائيلية منشورات فوق القطاع، تعرض فيها المبالغ المالية التي ستقدم كمكافأة لمن يقدم معلومات صحيحة ومؤكدة.

ووفقًا للمعلومات المدونة بالمنشورات التي ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق غزة، فإن الجيش الإسرائيلي قدم عروضًا مالية مغرية للحصول على معلومات حول أربعة من قادة حماس.

وتضمنت المكافآت المالية مبلغ 400 ألف دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن يحيى السنوار، و 300 ألف دولار عن محمد السنوار، و 200 ألف دولار عن رافع سلامة.

وكتب أيضا في المنشور الذي يحرض على الخيانة: “يا أهل غزة، لقد فقدت حماس قوتها، نهاية حماس قريبة، من أجل مستقبلكم، قدموا معلومات التي تمكننا من القبض على الأشخاص، وستحصل على مكافآة، فكر في مستقبلك،، السرية مضمونة”.