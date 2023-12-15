إكسترا نيوز تعرض تفاصيل المساعدات المقدمة لـ غزة عبر معبر رفح

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول معبر رفح البري يواصل العمل من أجل تسهيل دخول الاحتياجات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأوضحت القناة خلال التقرير، تفاصيل المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى الآن، ونوعيتها.

وبلغ حجم المساعدات المقدمة إلى غزة عبر معبر رفح ما يلي: المساعدات الطبية 3866 طنًا، والمساعدات من المواد الغذائية 22799 طنًا والمساعدات من المياه 13936 طنًا، وإدخال 222 قطعة من الخيام والمشمعات.

وتم إدخال 5073 طنًا من المواد الإغاثية الأخرى، ومد القطاع بـ 48 سيارة إسعاف، وإدخال 2678 طنًا من الوقود، فضلا عن استقبال 773 مصابًا ومريضًا من أبناء غزة ومعهم نحو 612 مرافقًا.

