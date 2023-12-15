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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجازي أساسي.. تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

صدى البلد

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، يعتزم المدرب الأرجنتيني جاياردو الاعتماد على نفس التشكيلة التي لعب بها فريقه في مباراة أوكلاند سيتي.

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في الدفاع: مهند الشنقيطي - زكريا هوساوي - أحمد حجازي - حسن كادش

في الوسط الدفاعي: فيصل الغامدي - فابينيو

في الوسط الهجومي: إيجور كورنادو - نجولو كانتي - رومارينيو

في الهجوم: كريم بنزيمة

ويُشير التقرير إلى أن كورنادو شارك في التدريبات بشكل طبيعي وسيكون حاضرًا في المباراة، بينما تماثل عبد الرزاق حمد الله للشفاء من الإصابة وشارك في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن لقاء أوكلاند.

 

 

 

أحمد حجازي الرياضية السعودية أوكلاند سيتي رومارينيو صحيفة الرياضية السعودية عبد الرزاق حمد الله

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